Порошенко подякував ЄС за "справедливу оцінку" виконання Україною Угоди про асоціацію

Про це повідомляється на сторінці Петра Порошенка в Facebook.

"Це визнання безпрецедентності та результативності здійснених нами структурних реформ протягом останніх двох років. Ми довели, що завдяки синергії громадянського суспільства, керівництва держави, Парламенту, Уряду та наших іноземних партнерів можемо ефективно змінюватися «на марші» в той час, коли і на Донбасі, і в Криму триває російська агресія", - йдеться в повідомленні.

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За словами Порошенка, "важливим є визнання ЄС, що в умовах зовнішньої агресії Україні вдалося не лише стабілізувати економіку, але поступово створювати умови для її зростання та залучення іноземних інвестицій".

"У боротьбі з корупцією ми не лише створили, але і запустили революційно нову для України систему антикорупційних органів, включаючи безпрецедентно прозору та відкриту, навіть для ЄС, систему електронного декларування", - додав він.

Президнт закликав усі політичні сили "засукати рукава для спільної роботи, насамперед, на благо нашого народу та держави".

"Україна дійсно стане спільною «історією успіху» для самого Європейського Союзу. Для цього потрібно не лише підтримувати реформаторські кроки в Україні, але й зберігати єдність та солідарність перед російською гібридною загрозою", - наголосив глава держави.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Європейська комісія та Зовнішня дипломатична служба Європейського Союзу оприлюднили спільну доповідь, у якій стверджується, що Україна проводить "інтенсивні та безпрецедентні реформи" в економічній та політичній сферах.

У спільній доповіді розглядаються важливі події й реформи, які проводяться у відповідності зі стратегічними пріоритетами, узгодженими між ЄС та Україною в рамках порядку денного Асоціації.

Згідно з доповіддю, Україна реалізувала низку реформ у сфері боротьби з корупцією та з метою наведення порядку в банківській системі, приступила до реалізації амбітних реформ в енергетичному секторі, а також щодо зміцнення демократії та верховенства права.