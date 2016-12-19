КСУ розгляне подання соратників Януковича щодо скасування е-декларування 22 грудня

Як повідомила прес-служба Громадського люстраційного комітету, з вимогою розглянути конституційність низки положень закону «Про запобігання корупції» стосовно е-декларування до КСУ ще в грудні 2015 року звернулись 48 народних депутатів, в основному - колишні соратники екс-президента Віктора Януковича.

Згідно з повідомленням, парламентарі просять скасувати обов’язок декларувати майно членів родини, об’єкти незавершеного будівництва, цінне рухоме майно, готівкові кошти, фінансові зобов’язання, відомості про суттєві зміни у майновому стані та відомості про об’єкти декларування, що належать третім особам, але якими користуються декларант або члени його родини.

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Окрім того, 48 нардепів-"регіоналів" просять заборонити Національному агентству з питань запобігання корупції: користуватись реєстрами та інформаційними базами органів публічної влади з метою виконання повноважень з оперативної перевірки декларацій; визначати точність оцінки задекларованих активів під час повної перевірки декларацій; проводити моніторинг способу життя, в тому числі на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, зі ЗМІ та інших джерел інформації.

Також парламентарі фактично вимагають закрити вільний цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій та скасувати кримінальну відповідальність за декларування завідомо недостовірних відомостей у деклараціях.

"Аналіз подання свідчить, що наведенні аргументи не доводять неконституційність відповідних положень закону України «Про запобігання корупції». Щодо більшості оспорюваних положень закону не наводиться правове обґрунтування їх неконституційності, що не відповідає вимогам, передбаченим Конституцією України та законом України "Про Конституційний суд України". Проте небезпека залишається високою, оскільки третина чинного складу Суду фігурує у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України за винесення завідомо неправосудних рішень ще за часів Януковича. Це ставить під питання незалежність і неупередженість суддів, рішення яких може призвести до скасування законодавства про е-декларування. Рішення КСУ неможливо ні відмінити, ні оскаржити", - зазначається в повідомленні.

Коаліція "Декларації під контролем" закликає Конституційний Суд України припинити конституційне провадження у частині тверджень щодо неконституційності положень закону України "Про запобігання корупції", у підтвердження яких не було надано правового обгрунтування, а також визнати такими, що відповідають Конституції України, інші оспорювані у конституційному поданні положення закону України "Про запобігання корупції" та положення ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

"Декларації під контролем" - коаліція громадських організацій, які визначають своїм пріоритетом боротьбу з корупцією через перевірку електронних декларацій. Меморандум про створення коаліції 1 лютого 2016 року підписали шість громадських організацій: Transparency International Україна, Центр політичних студій та аналітики «Ейдос», Громадський люстраційний комітет, Центр демократії та верховенства права CEDEM), Канцелярська сотня (проект «Декларації») і Центр локального самоврядування.