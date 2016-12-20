В Україні пропонують заблокувати Booking.com: щодо компанії відкрили кримінальну справу за бізнес у Криму

Про це повідомив народний депутат від "Народного фронту" Григорій Логвинський в Facebook.

"Голландська компанія Booking.com щодня продає проживання на 1 млн 200 тис ночей, у порушення національного законодавства та міжнародного права, введених санкцій, не тільки сприяє незаконному в'їзду на окуповану територію, активно співпрацює з бандитською владою самозванців, але й відкрито рекламує, здійснює операції і продає проживання у вкрадених в України санаторіях і готелях Криму. Нахабство доходить до того, що продають путівки навіть до "віджатих" у Верховної Ради та Адміністрації президента санаторіїв, крадучи гроші фактично у вищих органів влади України. Відповідно, є співучасником злочину за ст. 332-1, 191 КК України", - зазначає Логвинський.

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Нардеп виступає за обмеження доступу до сайту та відшкодування Україні всіх незаконно отриманих коштів.

«У порядку, передбаченому КПК України, доступ до сайту повинен бути обмежений як мінімум до припинення такої злочинної діяльності! Більш того, Booking.com повинні відшкодувати Україні всі незаконно отримані кошти! А як співучасник злочину може понести і більш серйозну відповідальність - аж до повної компенсації збитків від анексії нашого майна», - написав Логвинський.

Він також сподівається, що Голландія теж притягне до відповідальності порушника національного і міжнародного законодавства.

"Сподіваюся високорозвинена Голландія, яка вважає Україну не гідною бути членом ЄС, не зможе не помітити колоду в своєму оці і теж приверне до відповідальності порушника національного і міжнародного законодавства", - написав він.

Раніше повідомлялося, що лідери ЄС погодилися на вимоги Нідерландів про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Зокрема, вони стосуються того, що Україна не отримає автоматично членство в ЄС, не буде військового співробітництва, і що українці не зможуть швидко почати працювати в ЄС.

Як відомо, Booking.com - система інтернет-бронювання готелів, заснована в Амстердамі в 1996 році, придбана в 2005 році компанією Priceline, що фокусується на європейський ринок. Штаб-квартира компанії знаходиться в Амстердамі.

Сам же міжнародний сайт Booking.com пропонує 1 110 385 діючих об'єктів розміщення у 226 країнах (і територіях).