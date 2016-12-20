В Україні пропонують заблокувати Booking.com: щодо компанії відкрили кримінальну справу за бізнес у Криму

13:06, 20 грудня 2016
Політика
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Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо Booking.com "за торгівлю викраденим". Доступ до сайту може бути заблоковано на території України.

Нардеп вимагає відшкодувати Україні всі незаконно отримані кошти / blog.bnovo.ru

Про це повідомив народний депутат від "Народного фронту" Григорій Логвинський в Facebook.

"Голландська компанія Booking.com щодня продає проживання на 1 млн 200 тис ночей, у порушення національного законодавства та міжнародного права, введених санкцій, не тільки сприяє незаконному в'їзду на окуповану територію, активно співпрацює з бандитською владою самозванців, але й відкрито рекламує, здійснює операції і продає проживання у вкрадених в України санаторіях і готелях Криму. Нахабство доходить до того, що продають путівки навіть до "віджатих" у Верховної Ради та Адміністрації президента санаторіїв, крадучи гроші фактично у вищих органів влади України. Відповідно, є співучасником злочину за ст. 332-1, 191 КК України", - зазначає Логвинський.

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Нардеп виступає за обмеження доступу до сайту та відшкодування Україні всіх незаконно отриманих коштів.

facebook.com/GeorgiyLogvinskiy.ua

«У порядку, передбаченому КПК України, доступ до сайту повинен бути обмежений як мінімум до припинення такої злочинної діяльності! Більш того, Booking.com повинні відшкодувати Україні всі незаконно отримані кошти! А як співучасник злочину може понести і більш серйозну відповідальність - аж до повної компенсації збитків від анексії нашого майна», - написав Логвинський.

Він також сподівається, що Голландія теж притягне до відповідальності порушника національного і міжнародного законодавства.

"Сподіваюся високорозвинена Голландія, яка вважає Україну не гідною бути членом ЄС, не зможе не помітити колоду в своєму оці і теж приверне до відповідальності порушника національного і міжнародного законодавства", - написав він.

Раніше повідомлялося, що лідери ЄС погодилися на вимоги Нідерландів про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Зокрема, вони стосуються того, що Україна не отримає автоматично членство в ЄС, не буде військового співробітництва, і що українці не зможуть швидко почати працювати в ЄС.

Як відомо, Booking.com - система інтернет-бронювання готелів, заснована в Амстердамі в 1996 році, придбана в 2005 році компанією Priceline, що фокусується на європейський ринок. Штаб-квартира компанії знаходиться в Амстердамі.

Сам же міжнародний сайт Booking.com пропонує 1 110 385 діючих об'єктів розміщення у 226 країнах (і територіях).

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