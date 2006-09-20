Ющенко: виконавча влада не бореться з корупційними схемами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує, що виконавча влада не бореться з корупційними схемами у сфері земельних відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому В.ЮЩЕНКО наголосив сьогодні, виступаючи на засіданні Ради національної безпеки та оборони.

Зокрема, Президент наголосив на невиконанні попередніх рішень РНБО і відповідних указів глави держави, спрямованих на детінізацію земельних відносин, у тому числі в Автономній Республіці Крим. Так, за його словами, не виконаниоуказ Президента про рішення РНБО від 21 листопада 2005 року про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, який стосувався інвентаризації земель, відведення відповідних зон, оцінки, паювання тощо.

До сьогоднішнього дня, наголосив В.ЮЩЕНКО, не забезпечено розроблення і затвердження, відповідно до законодавства, порядку надання та вилучення земельних ділянок на Південному узбережжі Криму.

«Можна хорошу екскурсію зробити: кому належить земля в Криму? Чиї приватні проекти реалізовані на Південному березі Криму? Переконаний, що затягування інвентаризації земель служить владі, владі вигідно це робити, вона має пряме відношення до цього, бо там її інтереси», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він також наголосив на невиконанні попередніх рішень РНБО відносно природно-заповідного фонду. «Ми маємо 4% заповідного фонду – один із найнижчих показників в Європі. Майже рік пройшов – нічого не зроблено, термін був 21 грудня 2005 року», - підкреслив Президент, зазначивши, що в даному випадку його слова адресовані Державному комітету України із земельних ресурсів.

Така ситуація, за словами В.ЮЩЕНКА, призводить до незаконного вилучення та надання на Південному узбережжі Криму особливо цінних земельних ділянок заповідного фонду та оздоровчого і рекреаційного призначення.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це веде до обмеження доступу інвесторів на територію Криму. «Національний інвестор туди боїться ходити – мінне поле. Тоді приходить тінь, за тінню приходить корупція, за корупцією приходить народний бунт будь-якого населення», - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що метою його сьогоднішнього «послання» є - «розбудити владу». При цьому він зазначив: «Не є складним питання «що робити?» З ким робити – це питання».

Також у переліку невиконаних завдань В.ЮЩЕНКО назвав неготовність законопроекту про внесення змін до Земельного кодексу України щодо розширення переліку особливо цінних земель, у тому числі Південного берегу Криму, хоча строк виконання був 1 січня 2006 року. «Пишемо самі для себе», - резюмував Президент, звертаючись до присутніх урядовців.

Також, за його словами, не розроблено методики визначення шкоди, завданої земельним ресурсам внаслідок самовільного захоплення земельних ділянок, їх використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового шару без спеціальних дозволів, термін розробки якого сплив 25 грудня 2005 року.

Крім того, наголлсив В.ЮЩЕНКО, не вирішено питання щодо підпорядкування Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель Міністерству охорони природного навколишнього середовища. «Замість цього Держкомзем ставить питання про внесення змін до законодавчих актів щодо введення центрального апарату Державної земінспекції як окремого департаменту до складу Дежкомзему», - зазначив В.ЮЩЕНКО, запитавши при цьому: «Нормально? Рада нацбезпеки приймає одне рішення, а ініціатива іде інша».

Також «не менш дивовижним» В.ЮЩЕНКО назвав те, що досі не забезпечено видачу державних актів права власності на землю власникам сертифікатів на право власності на земельну частку. Президент підкреслив, що ця робота мала завершитися 1 квітня 2006 року і ведеться вже з другого кварталу 2000 року.

«Я запитую: це для когось є проблема, якщо ми дійсно боремося проти тіньових схем у галузі земельних відносин?», - наголосив В.ЮЩЕНКО, звертаючись до представників центрального і кримського урядів, а також керівників правоохоронних структур.