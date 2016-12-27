Чубаров назвав авантюрою рішення Путіна про будівництво Керченського мосту

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "Обозреватель".

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"Сирія - одна з таких його багатоаспектних авантюр. Тут і фінансова авантюра, й політична авантюра, яка відбирає безліч життів росіян. Рішення будувати Керченський міст відноситься до тієї ж категорії. Будемо бажати Путіну, щоб він на них не вичерпувався", — сказав Чубаров.

Раніше представник окупаційної влади Криму Григорій Іоффе заявив, що, незважаючи на позитивну громадську експертизу, проект будівництва транспортного тунелю через Керченську протоку поки виглядає як мрія.