Чубаров назвав авантюрою рішення Путіна про будівництво Керченського мосту
08:11, 27 грудня 2016Політика
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Кожна нова авантюра президента Росії Володимира Путіна наближає мить катастрофи російської держави.
Чубаров назвав будівництво Керченського мосту авантюрою / Скріншот відео
Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "Обозреватель".
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"Сирія - одна з таких його багатоаспектних авантюр. Тут і фінансова авантюра, й політична авантюра, яка відбирає безліч життів росіян. Рішення будувати Керченський міст відноситься до тієї ж категорії. Будемо бажати Путіну, щоб він на них не вичерпувався", — сказав Чубаров.
Раніше представник окупаційної влади Криму Григорій Іоффе заявив, що, незважаючи на позитивну громадську експертизу, проект будівництва транспортного тунелю через Керченську протоку поки виглядає як мрія.
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