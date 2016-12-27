Охендовський обіцяє не тікати з України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

За словами Охендовського, він досить часто перебуває у закордонних відрядженнях, і відтоді, як було відкрито кримінальне провадження проти нього, він неодноразово перебував за кордоном і завжди повертався.

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"Я завжди це робитиму, оскільки, по-перше, тут живуть мої діти, моя родина, тут моя земля і країна, яку я люблю. По-друге, мені абсолютно не має чого боятись, якщо справа буде розглядатись у законний публічний спосіб. Я точно буду в Україні, я точно з’являтимусь на всі без винятку слідчі дії і проведення деяких сам вимагатиму", - заявив Охендовський.

На запитання, чи планує він йти з посади за власним рішенням, він відповів: "Сам не планую, тому що це буде з мого боку, по-перше, визнанням того, що мені є чим собі дорікнути - абсолютно немає. По-друге, я б не хотів, щоб ЦВК залишилась без голови. Жодних підстав для цього я не бачу", - сказав Охендовський.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопосадовців, серед яких і Охендовський.

Прокуратура оголосила Охендовському підозру в отриманні хабарів в особливо великих розмірах. За даними НАБУ, загальна сума хабарів, які отримав підозрюваний, становить понад 160 тис. доларів. Голова ЦВК відкидає всі звинувачення і запевняє, що доведе свою невинуватість.

21 грудня суд обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, що буде чинним до 13 лютого 2017 року, хоча прокурори вимагали призначити йому заставу у сумі 1,292 млн грн.