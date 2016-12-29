Геращенко: бойовики пообіцяли до нового року випустити підлітків, затриманих у вересні

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Українська сторона як жест доброї волі, як гуманітарну акцію, 15 осіб, що здійснили злочини (передала – УНІАН) задля розблокування процесу звільнення заручників. Президент, СБУ, мінська група шукаємо кроки задля звільнення заручників. Ми готові до компромісу, аби тільки звільнити хлопців», - написала вона.

За словами Геращенко, серед переданих представникам ОРДЛО осіб 6 жінок, також є літні люди і ті, хто мають хвороби.

«Представники ОРДО пообіцяли, що до нового року будуть випущені підлітки, що їх утримують в буцегарні за " диверсії і тероризм". Але ми очікуємо звільнення хлопців - і апелюємо до Москви та Кремля проявити гуманізм, відпустити заручників, що їх утримують в ОРДЛО і в Москві», - наголосила представник України в гуманітарній підгрупі.

Як зазначила Геращенко, на передачі 15 осіб були мами і дружини українських заручників, священники, які звернулися до представників РФ і ОРДЛО звільнити хлопців, проявити милосердя.

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«Їхні слова, їхні звернення, їхні молитви бути милосердними і відпустити хлопців неможливо було слухати без сліз», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Інтернеті і на сайтах ЗМІ, які працюють на окупованій території, з'явилися повідомлення про те, що представниками так званого «міністерства державної безпеки» «ДНР» затримані семеро підлітків, яких бойовики підозрюють у скоєнні злочинів. 13 вересня перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що в ОБСЄ і Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) направлено листи з проханням перевірити інформацію про катування затриманих у ОРДЛО підлітків, яка напередодні з'явилася в ЗМІ.