Рада має чимшвидше вийти для прийняття рішення щодо нового складу ЦВК після узгодження кандидатур - Парубій

Про це сказав голова Верховної Ради України Андрій Парубій в інтерв’ю УНІАН.

При цьому він зазначив, що було звернення двох фракцій парламенту з проханням перенести розгляд цього питання, поки не завершаться політичні дискусії з цього приводу.

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«Я вже говорив, що найбільша небезпека – коли будуть зняті попередні члени ЦВК, а нові не будуть призначені. І я неодноразово говорив із цього приводу з президентом. Ми навіть узгодили, що він допускає заміну того чи іншого кандидата в дискусії з фракціями, щоби кандидатура на посаду члена ЦВК усе ж знайшла підтримку в сесійній залі», - сказав Парубій.

Голова ВР вважає, що останні події, пов’язані із розслідуванням НАБУ справи щодо голови ЦВК Михайла Охендовського, мали б прискорити зміни у складі ЦВК.

«Останні події мали би прискорити процес розгляду й узгодження нового складу ЦВК. Я особисто налаштований на те, щоби ми чимшвидше змогли вийти на прийняття рішення», - зазначив Парубій.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня у Верховній Раді було зареєстровано внесені президентом проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК у зв’язку із перевищенням строку їхніх повноважень та призначення 11 членів Центрвиборчкому (№№ 4789 і 4790).

Водночас наприкінці вересня представники «Народного фронту», «Батьківщини», Радикальної партії та «Опозиційного блоку» заявили, що їхні фракції не голосуватимуть за запропоновані главою держави кандидатури до складу ЦВК і закликали провести консультації та перевнести кандидатури.