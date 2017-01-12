У Кремлі прокоментували заяви майбутнього держсекретаря США щодо агресії РФ в Україні

Про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

На прохання кореспондента УНІАН прокоментувати заяви Тіллерсона про необхідність надати Україні оборонне озброєння після вторгнення Росії на Донбас Пєсков відповів: «Я залишив би це без реакції. Ми будемо роз'яснювати держсекретареві Тіллерсону всі відповідні питання в міру того, як вони з'являтимуться».

Крім того, на прохання УНІАН прокоментувати висловлювання Тіллерсона про те, що визнання анексії Криму можливе лише з урахуванням інтересів України, Пєсков заявив: «Це та позиція, яку пан Тіллерсон виявив у ході обговорення у відповідній комісії. Ми знаємо, що обговорення закінчилося. Це його позиція, ми її беремо до відома».

Пєсков підкреслив, що російська сторона продовжить «терпляче роз'яснювати суть цього питання».

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«Зрозуміло, ми не згодні з такими формулюваннями і будемо аргументовано пояснювати свою позицію», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня номінант обраного президента США Дональда Трампа на посаду голови Державного департаменту Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати могли рішучіше відповісти на анексію Криму Росією і надати Україні оборонне озброєння. Про це він сказав під час слухань у комітеті Сенату у закордонних справах з питання затвердження його кандидатури на посаду держсекретаря.

Сенатор-демократ Бен Кардін поцікавився у Тіллерсона, чи той згоден зі стратегією, що США повинні очолювати глобальну коаліцію шляхом запоровадження санкцій проти РФ за її дії, зокрема, анексію Криму і дестабілізацію ситуації на Донбасі.

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Тіллерсон погодився, що "санкції є потужним інструментом". "Це важливий інструмент з точки зору стримування додаткових дій", - зазначив він.

На запитання, якою має бути реакція США, Тіллерсон відповів: "Я б рекомендував, щоб Україна взяла всі військові сили і засоби, які були в наявності, і розмістила їх на східному кордоні".

Він підкреслив, що Україні потрібно було надати оборонне озброєння, щоб вона могла захищатися самостійно. На думку Тіллерсона, українські Збройні сили необхідно було посилити оборонним озброєнням.

Також він сказав, що необхідно було забезпечити Україну розвідувальними даними з боку НАТО або США. На його думку, Україну можна було забезпечити даними повітряної розвідки про ситуацію на кордоні з Росією і про військові маневри РФ.