Регіонали хочуть почути дует Тимошенко і Стельмаха

Партія регіонів хоче, щоб голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ і прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО разом відзвітували з питання про фінансово-економічну ситуацію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив перший заступник голови фракції ПР Олександр ЄФРЕМОВ.

«Партія регіонів підтримає ініціативу БЮТ по звіту СТЕЛЬМАХА в парламенті тільки в тому випадку, якщо після нього виступить прем`єр-міністр», - заявив О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, «на наш погляд, вони в рівній мірі несуть відповідальність за те неподобство, яке відбувається у фінансовому секторі. Ми і домовлялися таким чином, що спільно виступатимуть прем`єр-міністр і керівник Національного банку».

«Якщо спікер відійде від цієї домовленості, то він буде не правий», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ має намір наполягати, щоб інформацію глави НБУ про фінансову ситуацію в Україні заслухали у ВР завтра або у п`ятницю, 19 грудня.