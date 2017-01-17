Італійські депутати вимагають від уряду пояснень щодо "представництва ДНР" у Турині

Свою ініціативу депутати-лівоцентристи оприлюднили 16 січня на прес-конференції в Турині, пише Радіо Свобода.

У запиті до прем’єр-міністра Італії, МЗС та МВС парламентарії вимагають відповіді, чи відкриття "представництва" "ДНР" не суперечить зовнішній політиці Італії та ЄС і які заходи вживатиме уряд.

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"Це не є питання місцевого рівня – це справа національного масштабу", – заявив на прес-конференції депутат Умберто Д’Оттавіо, один із шести підписантів запиту.

"Слід протистояти фашистському націоналізму, який представляє так звана "республіка Донбас". Ми будемо чинити тиск допоки італійський уряд, створений місяць тому, не засудить ініціативу Мауріціо Марроне (координатор псевдо представництва "ДНР" у Турині – ред.)", – додав Д’Оттавіо.

В Італії разом з представниками Демократичної партії діяльності "центру ДНР" протистоїть також Радикальна партія та італійська редакція сайту Stop Fake. "Проросійські сили спробували раніше створити подібний орган у Чехії, але чеський уряд поставив їх на місце. На жаль, італійський уряд обрав очікувальну позицію, та ми впевнені: завдяки парламентському запиту уряд прояснить ситуацію", – зазначив Ігор Боні, представник італійських радикалів.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами посла України в Італії Євгена Перелигіна, подабне "представництво" - це "приватна ініціатива двох італійських громадян М. Марроне та Е. Бертолазі, які себе призначили представниками фейкових республік сепаратистів".