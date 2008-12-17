Гриценко натякнув нашоукраїнцям-підписантам, що порятунок потопаючих...

Народний депутат від “Нашої України – Народної самооборони” Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО знехтував обіцянками, даними виборцям, щодо створення коаліції з БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив сьогодні журналістам у Києві.

Коментуючи, зокрема, сьогоднішню заяву В.ЮЩЕНКА про те, що з’їзд НСНУ має виключити з партії та зі списку депутатів тих "нашоукраїнців", які підтримали коаліцію з БЮТ і Блоком Литвина, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що «зустрів цю заяву абсолютно індиферентно, тому що не є членом політичної партії "Наша Україна", яку очолює В.ЮЩЕНКО». У зв’язку з цим він підкреслив, що «зі своїми однопартійцями Президент нехай і розбирається».

«Я позапартійна людина, тому жодні вказівки партійного характеру для мене не є керівництвом для дії або якимись зобов’язуючими» - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він додав, що під час попередньої передвиборчої парламентської кампанії стояв разом з Президентом на одній сцені в кількох західних областях України і «разом обіцяли, що після повернення до парламенту будемо створювати коаліцію з Блоком Юлії Тимошенко».

«Я свою позицію не змінив, попри усі проблеми, які були. Президент – змінив», - підкреслив народний депутат.