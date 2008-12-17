МЗС і УНІАН назвали переможців журналістського конкурсу на тему НАТО

Журі всеукраїнського конкурсу на кращий матеріал з тематики НАТО визначило переможців серед журналістів друкованих та електронних ЗМІ, Інтернет-проектів і радіожурналістів, що взяли у ньому участь.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН голова журі, головний редактор інформаційного агентства УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО, переможцем конкурсу, який отримає премію у розмірі 5 тис. грн., став власний кореспондент журналу “Іменем закону” (Київ) Юрій ВЕРГЕЛЬ за цикл статей “Людський фактор” та “Стій, хто йде? Або чому я за вступ до НАТО”.

Друге місце та премію в розмірі 3 тис. грн. виборов заступник головного редактора газети “Високий замок” (Львів) Аскольд ЄРЬОМІН за матеріали, присвячені проблематиці НАТО, що публікувались протягом року. Третє місце у конкурсі та премію в 1 тис. грн. журі присудило Василю ШПАРИКУ, пенсіонеру, ветерану Другої світової війни, за статті в газеті “Стрийські вісті” (Львівська область).

Крім того, за словами одного із членів журі, заступника директора Департаменту НАТО МЗС України Вадима ПРИСТАЙКА, семеро учасників отримали заохочувальні премії.

Зокрема, це журналіст та ведучий радіостанції “Ера FM” (Київ) Сергій ДОЙКО, завідувач відділу Запорізької ОДТРК Людмила ДОЛЖЕНКО, журналіст газети “Фест” (Ужгород) Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ, журналіст газети “Наше слово” (м.Мена Чернігівської області) Олександр НАЗАРЕНКО, журналіст одеської газети “Порто-франко” Олександр ГАЛЯС, Володимир ШАРОВ з журналу “Україна” (Київ), а також журналіст Національної радіокомпанії України Ігор ДІДЕНКО.

За словами О.ХАРЧЕНКА, конкурс відкрив багато цікавих імен, "журналісти довели, що ведучи мову про таке складне питання як перспективи приєднання до НАТО, можна знаходити переконливі аргументи навіть для найжорсткіших скептиків".

Водночас, він висловив жаль, що "яскравих, з нестандартними журналістськими "ходами" публікацій, все таки було замало для чисельного та доволі високооплачуваного журналістського цеху".

На думку В.ПРИСТАЙКА, "інформативність та аналітичність робіт, представлених на конкурс, була вельми високою". За його словами, журі уважно аналізувало всі роботи, зокрема, і ті, у яких піддавалась сумнівам необхідність приєднання до НАТО.

Однак, "треба констатувати, що не знайшлось переконливих робіт, нових аргументів, які дозволили б зробити висновок про доречність збереження позаблокового статусу, який де факто зберігається в Україні", - зауважив він.

Довідка УНІАН. Всеукраїнський конкурс на кращий опублікований матеріал з тематики НАТО, організаторами якого виступили Міністерство закордонних справ України та агентство УНІАН, був оголошений 4 жовтня 2008 року. Участь у конкурсі могли взяти журналісти друкованих та електронних ЗМІ, Інтернет-проектів, радіожурналісти. Роботи приймались без жанрових, вікових чи географічних обмежень з єдиною вимогою - щоб публікація чи вихід матеріалів в ефір були в період з 1 січня по 12 грудня цього року.

Загалом у конкурсі взяли участь більше 50 учасників з Києва, Криму та майже всіх областей України. Найактивнішими стали Київ та Львівщина, а найстаршому учасникові виповнилося 83 роки.