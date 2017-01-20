Джемілєв оцінив шанси повернути Крим військовим шляхом

Про це заявив уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат від БПП Мустафа Джемілєв, передає Новое время.

"Коли кажуть, мовляв, давайте влаштуємо в країні хороше життя й жителі Криму самі захочуть в Україну, то це абсурд!" - сказав він.

Пояснюючи свою позицію, Джемілєв зазначив, що російський режим ніколи не рахувався з думкою населення.

"Згадайте Чечню, де частину людей знищили, частину змусили емігрувати, і де сьогодні залишилися путінські чеченці. Нагадаю також, що за Кримінальним кодексом РФ розмови про необхідність проведення референдуму для визначення статусу території підпадають під статтю 280, яка передбачає до 5 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність Росії", - наголосив Джемілєв.

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Він також висловив думку, що Україна не зможе повернути Крим військовим шляхом.

"Що стосується звільнення, то ситуація така, що ми не можемо військовим шляхом це зробити. Співвідношення сил не те. Такий варіант пов'язаний з великими людськими втратами і навіть втратою цілого півострова", - розповів Джемілєв.

Він зазначив, що бачить звільнення Криму шляхом достатнього тиску на країну-агресора – Росію, у першу чергу через економічні санкції, "які повинні бути настільки ефективними, що змусили б агресора рахуватися з міжнародним правом і вести себе пристойно".