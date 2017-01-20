Росія формує 10-тисячну дивізію біля українського кордону: Генштаб ЗСУ відзвітував про результати інспекції

Зазначена інформація надана інспекційній групі представниками Міноборони РФ, повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

В період 16-19 січня Україна спільно з Канадою та Королівством Данія провели інспекцію зазначеного району на території Ростовської області РФ.

«Головна мета інспекції: перевірити, чи дійсно Російська Федерація проявляє відкритість та транспарентність своєї військової діяльності, як це передбачає Віденський документ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки (ВД-2011)», - йдеться в повідомленні.

«Багатонаціональна інспекційна група підтвердила недотримання Російською Федерацією положень ВД-2011 щодо надання інформації про військові сили всім державам-учасницям ОБСЄ. Поблизу кордонів з Україною формується 150 мотострілкова дивізія, яка налічує більше 10 тисяч військовослужбовців. Зазначена інформація надана інспекційній групі представниками Міноборони Росії. Оприлюднена дата початку формування дивізії 10 січня 2017 року», - повідомляють у Генштабі.

У відомстві наголошують, що це суперечить інформації, яку сама ж РФ надала державам-учасницям офіційною мережею ОБСЄ у листопаді 2016 року.

Читайте такожУ Міноборони РФ заявили, що біля кордонів України приступила до "виконання завдань" нова дивізія

Зокрема РФ повідомила, що не планує у 2017 році збільшення чисельності особового складу регулярних формувань та бойових частин у відповідності до пункту 10.3 ВД-2011.

Крім того, «порушено пункт 10.3.3 ВД-2011, в якому зазначається, що у випадку, коли така інформація не може бути представлена у щорічному обміні воєнною інформацією, ця інформація буде надаватися офіційною мережею ОБСЄ за 42 доби до такого збільшення чисельності особового складу або з початком такого збільшення», - зауважили у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня начальник російського національного центру із зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков заявив, що представники України провели інспекцію прикордонної території Ростовської області на предмет наявності там місць дислокації військових частин та підрозділів Збройних сил РФ. Інспекційна перевірка проходила з 16 по 19 січня.