Міятович засудила погіршення свободи висловлювань та ЗМІ у Криму і на Донбасі

Про це вона наголосила у своїй заяві.

Міятович зазначила, що 19 січня голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертурул Апакан у своєму зверненні до Постійної ради ОБСЄ у Відні серед багатьох питань відзначив подальше обмеження свободи висловлювань та свободи ЗМІ у районах, які не контролюються урядом України. Зокрема, він звернув увагу на заборону понад 350 веб-сайтів в Інтернеті та на ситуацію із подальшим обмеженням доступу до українських ЗМІ, як друкованих, так і електронних засобів масової інофрмації.

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У цьому зв'язку Міятович підкреслила, що особливу стурбованість викликають безперервні загрози та залякування на адресу співробітників ЗМІ, а також арести блогерів Едуарда Нєдєляєва та Геннадія Беницького бойовиками "ЛНР".

"Доступ до інформації, плюралізм думок та безпека журналістів, як і раніше, страждають під час кризи", - сказала представниця ОБСЄ.

"Як і у випадку з Кримом, триваюче погіршення ситуації зі свободою висловлювань та вільних ЗМІ у частинах України, зачеплених конфліктом, викликає глибоку тривогу", - заявила Міятович.

Разом з тим, вона висловила занепокоєність у зв'язку з перслідуванням кримського журналіста Миколи Семени, який працював у виданні "Крим.Реалії". Згідно з повідомленнями, йому загрожує 5 років позбавлення волі. 20 січня його звинуватили "у публічних закликах до порушення "територіальної цілісності" Російської Федерації".

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"Справа Семени нагадує усім нам свавільну практику, щоб змусити замовчати тих, хто виступає з критикою у Криму. Абсолютно неприйнятним є переслідування журналіста за висловлення його поглядів. Я закликаю, щоб усі звинувачення проти Семени були зняті", - вважає Міятович.

"Я знову закликаю усіх тих, хто є відповідальним за закон і порядок у цих районах, припинити знищення свободи ЗМІ та зробити все можливе, щоб гарантувати безпеку журналістів", - додала вона.