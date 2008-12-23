Тимошенко назвала п’ять пріоритетів Кабміну

Кабінет міністрів України для стабілізації економічної ситуації на короткострокову перспективу визначив п’ять пріоритетних завдань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, виступаючи сьогодні у Верховній Раді.

Зокрема, це створення умов для подолання кризи і посткризового розвитку; зняття інфраструктурних обмежень розвитку; підвищення технологічного рівня промисловості. Крім того, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, уряд має намір створити сучасний агропромисловий комплекс та продовжити інтеграцію у світовий простір.

«На сучасному етапі виклики для економіки України поділяються на дві частини – подолати кризу, а потім досягнути стабільного розвитку», - сказала прем’єр-міністр.