Ющенко переконаний, що Україна вийде із кризи з мінімальними втратами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна вийде з економічної кризи з мінімальними втратами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні».

За словами В.ЮЩЕНКА, закінчується непростий рік, але „не потрібно фарбувати його одною фарбою”. Він підкреслив, що за рік було багато здобутків, але було й багато проблем, в тому числі пов’язаних зі світовою фінансовою кризою.

Президент переконаний, що Україна впорається з кризою і вийде з неї більш сильнішою.