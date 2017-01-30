Суд знову переніс розгляд скарги прокуратури на відмову усунути Охендовського з посади голови ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам Охендовський повідомив журналістам.

Він підтвердив інформацію про те, що засідання перенесено через хворобу судді.

Крім того, він заявив, що на сьогодні його не викликають на допити до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, натомість туди ходять його адвокати.

“Жодних повідомлень про виклики на допити, чи на слідчі дії найближчим часом в мене немає. Натомість представники мого захисту беруть найактивнішу участь в усіх слідчих діях, коли їх про це повідомляють належним чином”, - зазначив Охендовський.

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За його словами, йому не відомо, скільки ще триватимуть слідчі дії. Щодо звинувачень, висунутих йому Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, Охендовський заявив: “Це абсолютно фейкові, вигадані та безпідставні обвинувачення. Вони грунтуються на припущеннях, а частина доказів є сфабрикованими. І юридичного компоненту в цій справі немає”.

Також слід зазначити, що до Апеляційного суду голова ЦВК прийшов у супроводі близько десятка охоронців.

Як повідомляв УНІАН, САП просить суд відсторонити голову ЦВК від посади на два місяця у зв’язку з розслідуванням кримінального провадження за підозрою його у незаконному отриманні коштів з "чорної каси" Партії регіонів.

Прокуратура оголосила Охендовському підозру в отриманні хабарів в особливо великих розмірах. За даними НАБУ, загальна сума хабарів, які отримав підозрюваний, становить понад 160 тис. доларів.

Голова ЦВК запевняє, що доведе свою невинуватість і не втікатиме з України.

21 грудня 2016 року суддя Солом’янського райсуду Києва Віталій Українець не задовольнив клопотання прокурорів САП про відсторонення Охендовського від посади на два місяці.

Прокуратура оскаржила це рішення. 16 січня Апеляційний суд переніс на 30 січня розгляд скарги за клопотанням захисників Охендовського.