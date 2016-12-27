САП оскаржує запобіжний захід для голови ЦВК Охендовського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржує запобіжний захід для голови ЦВК Михайла Охендовського. Про це повідомили у прес-службі Апеляційного суду Києва, передає «Радіо Свобода».

Зазначається, що САП вже подала відповідну апеляцію.

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"Так, є апеляція", – сказали в суді.

Нагадаємо, 21 грудня суд обрав для Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Запобіжним заходом у вигляді особистого зобов’язання передбачено, що підозрюваний повинен з’являтися на виклики до детективів НАБУ, а також без їхнього дозволу не залишати місце проживання. Запобіжний захід є чинним до 13 лютого 2017 року.

Крім того, суддя Солом’янського райсуду Києві Віталій Українець не задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Михайла Охендовського від посади голови ЦВК на два місяці.