Мер Дніпра вимагає від поліції розслідування нападів на міських депутатів і чиновників

Про таке він заявив у зв’язку з нападом невідомих на депутата Артема Хмельникова, який стався в ніч на 31 січня. Загалом за останній рік від рук зловмисників постраждали близько десятка народних обранців і чиновників міста. Та нині жодних результатів розслідування цих справ немає.

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Причиною того, що винуватці нападів і залякувань ще й досі не покарані, Борис Філатов назвав бездіяльність міської поліції щодо територіальної громади. «Я вважаю, що безкарність злочинців є прямим результатом бездіяльності міської поліції щодо територіальної громади», – написав мер Дніпра на своїй сторінці у Facebook.

Керівник міста нагадав, що це вже четвертий напад на депутата міськради за останній рік. Раніше жертвами зловмисників стали, зокрема, депутати Олег Григорук і Руслан Вишневецький, які свого часу вийшли з «Опозиційного блоку». Крім того, торік було здійснено низку нападів і на посадовців мерії, за які досі теж ніхто не покараний. Страждала й комунальна техніка, через що бюджет міста зазнав значних збитків. Кілька місяців тому невідомі спалили комунальний автоманіпулятор, який використовувався для демонтажу незаконних кіосків. «Тітушки» також потрощили техніку, яка працювала на зносі аварійних рекламних білбордів. Тоді ж був здійснений напад на службовий автомобіль комісії, яка перевіряла якість прибирання снігу на вулицях Дніпра.

Крім цього, керівник міста стурбований тим, що поліція жодним чином не реагує на заборону паркування на Набережній. «Зате в минулому році патрульна поліція отримала з місцевого бюджету 5 мільйонів субвенції, національна поліція – 8 мільйонів. Через день «слуги закону» клянчать у мене гроші, автобуси, квартири, кімнати в гуртожитку», – зауважив Борис Філатов.

Нагадаємо, що минулої ночі троє невідомих напали на депутата Артема Хмельникова біля його будинку. За словами народного обранця, зловмисників не цікавили цінні речі. Сам постраждалий пов'язує напад зі своєю депутатською та політичною діяльністю.