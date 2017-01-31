Україна закликала обговорити російську агресію в Авдіївці на засіданні Ради ЄС

Про це власного кореспондента УНІАН повідомили сьогодні у Представництві України при ЄС.

"Сьогодні зранку ми поінформували керівництво євроінституцій та держави-члени ЄС про російську агресію в Авдіївці і брутальне порушення Мінських домовленостей. Закликаємо приділити належну увагу загостренню ситуації на Донбасі під час найближчого засідання Ради ЄС із закордонних справ", - зазначили у представництві.

Найближче засідання Ради ЄС із закордонних справ заплановано на понеділок, 6 лютого. Серед інших, на порядку денному вже стоять питання щодо ситуації в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, і не погоджуються на встановлення режиму тиші.

Загалом загострилась ситуація по всій лінії розмежування. За даними штабу АТО, з 29 січня внаслідок бойових дій загинуло семеро українських військових, понад 30 зазнали поранень.

30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.