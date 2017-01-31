Асоціація Україна-ЄС: у парламент Нідерландів подали проект ратифікації угоди

Законопроект для ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС подано в парламент Нідерландів. Про це повідомляється на сайті Нижньої палати парламенту Нідерландів.

Проект закону опублікований разом із королівським зверненням та висновками Державної ради Нідерландів.

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Зокрема, у документі зазначається, що цим законом регулюється набуття чинності закону від 8 липня 2015 року, яким було схвалено ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Далі документ ще має бути підтриманий Сенатом, так званою Першою палатою. Відповідно до прогнозів, це може статися після запланованих на березень цього року парламентських виборів, якими переобереться парламент (Друга палата).

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня на саміті ЄС лідери Євросоюзу погодилися з пропозиціями прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, які спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яка була припинена через негативний результат референдуму в Нідерландах.

Пропозиції Нідерландів оформлені у вигляді додатку до Угоди. Єврорада підкреслила, що рішення, викладене у додатку, є юридично обов'язковим для 28 держав - членів Європейського Союзу і може бути змінене або скасоване лише за спільною згодою їх глав держав і урядів. Мова йде про те, що відповідне рішення набуде чинності після того, як Королівство Нідерланди ратифікує угоду і його укладе. Якщо ж цього не відбудеться, то рішення припинить своє існування.

Того ж дня Рютте заявив, що має намір якомога швидше запропонувати нідерландському парламенту ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, базуючись на прийнятому на саміті ЄС законодавчо обов'язковому вирішенні. В МЗС України сподіваються, що нижня палата парламенту Нідерландів в січні 2017 року завершить ратифікацію Угоди про асоціацію.