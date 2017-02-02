Порошенко обговорив з президентом Болгарії перспективи євроінтеграції України

Як повідомили у прес-службі глави Української держави, Порошенко привітав Радева зі вступом на найвищу державну посаду.

Також президент України проінформував свого колегу щодо ескалації ситуації на Донбасі, спричиненої постійними обстрілами Авдіївки з боку російських бойовиків.

«Румен Радев висловив підтримку Україні та погодився з важливістю негайного припинення вогню для відновлення інфраструктури в Авдіївці», - йдеться у повідомленні.

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Порошенко відзначив послідовну підтримку, яку Болгарія надає Україні в питанні захисту територіальної цілісності та протидії російській агресії. Він висловив сподівання, що новий президент Болгарії продовжить цю політику, зокрема в контексті збереження санкцій ЄС стосовно Росії до повного відновлення суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах.

«Було досягнуто домовленості щодо подальшої координації дій двох країн з метою активізації процесу європейської інтеграції України та посилення співпраці з НАТО», - поінформували у прес-службі.

Лідер двох країн також обговорили окремі актуальні питання двосторонніх торговельно-економічних відносин та зміцнення співпраці у галузі енергетичної безпеки. «Були розглянуті можливості проведення наступного засідання Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва. Сторони також порушили питання подальшої реалізації проекту реконструкції автодороги Одеса – Болград – Рені до Болгарії», - сказано у повідомленні.

Порошенко запросив Радева здійснити офіційний візит до України у зручний для нього час. Запрошення було з вдячністю прийнято.