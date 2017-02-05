США працюватимуть над відновленням миру на кордонах України - Трамп

Про це йдеться в заяві Білого дому, передає "Reuters".

"Ми будемо працювати з Україною, Росією, а також всіма іншими залученими сторонами, щоб допомогти їм відновити мир уздовж кордону", - сказав Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на сьогодні відбулася телефонна розмова президента України Петра Порошенка із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, під час якої вони обговорили ситуацію на Донбасі і питання зміцнення партнерства між країнами.