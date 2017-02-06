Климпуш-Цинцадзе пояснила, чому зараз вже запізно запроваджувати візовий режим з РФ

Про це вона заявила в інтерв’ю УНІАН.

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«Я дуже чітко заявляла, що вважаю, що візи з громадянами Росії потрібно було запроваджувати відразу після початку воєнних дій РФ проти нас. Подивіться на всю історію різних конфліктів – такі речі робилися у перші тижні і місяці, максимум, у перші півроку. Через майже три роки після початку конфлікту – це деструктивний і хибний шлях з боку України, який буде трактований і використаний проти нас і з боку РФ, і недоброзичливцями в ЄС. Мовляв, Україна, замість того, аби шукати рішення виходу з конфлікту, загострює ситуацію. Тому, вважаю, що треба було це робити раніше. На жаль, час вже втрачено», - зазначила віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку запровадження візового режиму з Російською Федерацією.

30 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив сподівання, що з наступного, 2017-го року, парламент зможе дійти згоди щодо запровадження віз з Росією.