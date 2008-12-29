Путін привітав Тимошенко

Голова уряду Росії Володимир ПУТІН привітав прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО з Новим роком і Різдвом Христовим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства Росії в Україні, В.ПУТІН направив Ю.ТИМОШЕНКО вітальну телеграму з нагоди Нового року і Різдва.

«Тепло згадую нашу останню зустріч у Кишиневі в рамках Ради глав урядів держав - учасниць СНД. Упевнений, що в 2009 році масштабні торговельно-економічні зв`язки між Росією і Україною, засновані на принципах прагматизму і взаємної вигоди, одержать подальший розвиток на благо народів наших країн», - говориться в телеграмі.

В.ПУТІН побажав Ю.ТИМОШЕНКО і всім громадянам України щастя, миру і процвітання.