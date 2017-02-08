У справі про вбивство Шеремета досі немає підозрюваних – поліція

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Головного слідчого управління - заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко.

“Якщо ми говоримо про підозрюваних, то на сьогоднішній день жодній особі не винесено і не оголошено про підозру”, - сказав Вакуленко.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.

Сьогодні, 8 лютого, міністр повідомив, що слідство продовжує розглядати чотири версії вбивства Шеремета, але версія професійної діяльності є пріоритетною.