Клімкін пояснив, чи вплине скандальна заява посла ФРН про вибори на Донбасі на українсько-німецькі відносини

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції «Створення Українського інституту: м'яка сила для просування сучасної України в світі».

"Я казав і ще раз хочу наголосити: я бачу проблему не тільки в змісті того, що було сказано, але і в тому, як це було сказано в наведених порівняннях, в наведеному тоні", - сказав глава МЗС.

"Але я хочу це особливо виділити, я хочу на цьому наголосити, вважайте, що це мій особливий акцент: те, що відбувається, і це не формальне гасло, яке я хочу сказати сьогодні як міністр, воно ніяк не впливає на контекст українсько-німецьких відносин", - зазначив Клімкін.

"Ми знаємо німецьку позицію. Я працюю дуже щільно із всіма працівниками не тільки тими, хто відповідає за зовнішню політику в Берліні, знаю їхню позицію, і насправді реакція, а реакція у багатьох випадках як у Олексія Гончаренка (народний депутат від БПП – УНІАН), вона є дуже емоційною, я вважаю занадто емоційною, свідчить щодо того, як ми розуміємо те, яким чином мають бути виконані Мінські домовленості, і якими чином ми маємо йти до миру", - наголосив міністр.

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Він сказав, що довів це до німецьких друзів. Також за його словами, коли посол ФРН відвідав українське МЗС, з ним відповідну бесіду провів політичний директор.

"І я вважаю ці декілька фраз, якщо хочете, в контексті нашої дружби з Німеччиною дійсно вичерпанами. Я хочу на цьому наголосити", - підсумував Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Гончаренко на уламку Берлінського муру біля Посольства Німеччини в Києві написав слово «NEIN» (ні). Як пояснив депутат, це символічна акція протесту, присвячена висловлюванням посла ФРН в Україні Ернста Райхеля.

Раніше Райхель заявив, що проведення виборів на Донбасі є можливим до виведення звідти окупаційних російських військових підрозділів.

Посольство Німеччини в Україні назвало пошкодження Гончаренком фрагменту Берлінського муру порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.