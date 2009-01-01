Газпром: Київ не пустив спостерігачів на газовимірювальні станції

Україна не допустила незалежних спостерігачів на свої газовимірювальні станції для контролю транзиту газу до Європи, заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ в ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

Не "може не радувати заява "Нафтогазу" про гарантії транзиту газу, але чому незалежні спостерігачі, які зараз працюють на компресорних станціях на точках входу і виходу газу до України, на українські газовимірювальні станції не допущені?", - сказав він, повідомляє РІА «Новости».

За словами С.КУПРІЯНОВА, для контролю транзиту "Газпром" залучив незалежну аудиторську компанію.

Він відзначив, що європейські споживачі в курсі ситуації, що склалася, і "Газпром" перебуває у постійному контакті зі своїми колегами і партнерами у Європі. Представник "Газпрому" знову нагадав, що холдинг має у своєму розпорядженні чинний контракт на транзит газу через територію України, на підставі якого здійснює поставки газу європейським споживачам. За його словами, альтернативні маршрути поставок газу поки не були задіяні. Через Україну проходить приблизно 80% російського експорту газу.

С.КУПРІЯНОВ також додав, що ставка транзиту була зафіксована у контракті, підписаному в 2006 році строком на п`ять років, і є зіставною з європейськими ставками.