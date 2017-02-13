Українські виборці заплатили за піар трьох політичних сил понад 60 мільйонів гривень - КВУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу генеральний директор Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» Олексій Кошель.

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«Ми бачимо кошти, передбачені в рамках держбюджету, і майже кожна друга гривня в рамках державного фінансування була витрачена політичними партіями на роботу із ЗМІ, тобто на пряму і непряму політичну рекламу», - сказав Кошель.

«Загалом українські виборці заплатили за піар трьох політичних сил - партії «Самопоміч», партії «Народний фронт» і Радикальної партії Ляшка - понад 60 млн грн минулого року. Тобто, фактично кожна друга гривня в рамках державного фінансування витрачалася партіями не на розвиток, а на пряму рекламу», - додав експерт.

Зокрема, «Народний фронт» спрямував на рекламу 33,2 млн грн, або 67% коштів в рамках державного фінансування. Із них 25 млн грн - на рекламу по телебаченню; 1,3 млн грн - на рекламу по радіо; 6,3 млн грн - на рекламу в друкованих ЗМІ.

«Самопоміч» витратила на рекламу 53% коштів в рамках державного фінансування, або 22,7 млн грн.

Кошель також зазначив, що «Блок Петра Порошенка» направляв кошти на розвиток місцевих осередків. «На утримання місцевих організацій «БПП» витратив майже третину всіх коштів - 14, 43 млн», - сказав він.

За словами Кошеля, «Батьківщина» витратила майже третину коштів на оренду приміщень. Він також зазначив, що після запровадження державного фінансування збільшилася кількість офіційних працівників партій. «Якщо у звітах за І, ІІ, ІІІ квартали 2016 року «Народний фронт» зазначав, що не має працівників в апараті, то за підсумком року вказав, що в районних, міських і обласних організаціях вже працюють 579 осіб і ще 22 - в центральному штабі партії», - сказав експерт.

Він також зазначив, що окремі партії продовжують працювати в «тіні».

«В Україні є партії, які працюють в тіньовому форматі. Фінансові звіти двох політичних партій - «Народного фронту» і Радикальної партії Ляшка - вказують на те, що ці партії не мають жодного осередку партії, які мають статус юридичної особи. «Народний фронт» це задекларував за 4-й квартал, Радикальна партія за 3-й квартал. Тобто, ми маємо достатньо абсурдну ситуацію, скажімо, «Народний фронт» офіційно декларує, що він має 633 осередки політичної партії, з них жоден осередок не є офіційно зареєстрованим, тобто не може проводити фінансову, господарську, легальну діяльність», - сказав Кошель. «Це саме стосується і Радикальної партії Ляшка. У нас є серйозні підозри, що регіональні осередки цих партій фактично змушені в разі, якщо вони дієві і проводять діяльність, працювати у тіньовому форматі або шукати напівлегальні схеми, яким чином можна використовувати кошти в рамках своєї діяльності, скажімо, через різноманітні фонди або громадські організації», - додав Кошель.

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Він також зазначив, що КВУ виступає за заборону політичним партіям витрачати кошти із держбюджету на рекламу. Для цього експерти КВУ разом з групою народних депутатів розробили відповідний законопроект.

«На думку нашої організації, кошти державного фінансування мають спрямовуватися, насамперед, на розвиток політичних партій, роботу регіональних структур, оренду офісів, заробітну плату, створення аналітичних експертних центрів, на безпосередню роботу з виборцями, а витрачання коштів на пряму рекламу, це витрачання коштів на проїдання»,- сказав Кошель.

В КВУ нагадали, що відповідно до положень закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції», перші кошти в рамках держфінансування партії мали отримати в 2016 році. Всього із держбюджету України на статутну діяльність політичних партій було виділено 391 млн грн. Проте через затримку в роботі НАЗК перші кошти потрапили на рахунки партій із запізненнями - у вересні 2016 року. Кошти були розподілені між партіями в залежності від їх результату на позачергових виборах до Верховної Ради в 2014 році. Таким чином, «Народний фронт» отримав із держбюджету 50,2 млн грн, «Блок Петра Порошенка» - 49,5 млн грн, «Самопоміч» - 44,4 млн грн, Радикальна партія Олега Ляшка - 16,9 млн. грн, ВО «Батьківщина» - 6,4 млн грн.