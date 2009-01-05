Симоненко проситься на роботу

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вимагає негайно провести спеціальне засідання Верховної Ради України щодо українсько-російських переговорів у газовій сфері.

Про це повідомляє прес-служба КПУ.

“Верховна Рада має негайно провести спеціальне засідання і заслухати звіт уряду та “Нафтогазу” щодо ситуації в газовій сфері та стану переговорів з Росією стосовно ціни на газ”, - заявляє П.СИМОНЕНКО.

Лідер комуністів переконаний, що головним винуватцем того, що сьогодні напруга у відносинах між Україною і Росією перейшла критичну межу, є Президент України Віктор ЮЩЕНКО та його оточення.

“В.ЮЩЕНКО дуже любить повторювати, що виключно він визначає напрямки зовнішньої політики. Прийшов час відповідати за її безглуздість та антидержавність”, - переконаний П.СИМОНЕНКО.

За його словами, саме Президент “благословив розрив” довгострокового контракту, яким ціна на газ для України була зафіксована на рівні 50 доларів за тисячу кубометрів аж до 2010 року.

“Саме зовнішня політика “помаранчевих” націоналістів, які спрямували свої зусилля не на розвиток взаємовигідних і рівноправних економічних, культурних, політичних стосунків з Росією, а на формування з дружньої країни образу ворога, на розпалювання ворожнечі між єдинокорінними українським і російським народами, на руйнацію економіки і провокування економічних війн, призвела до чергового загострення відносин, які загрожують Україні соціально-економічною катастрофою”, - вважає П.СИМОНЕНКО.

Лідер комуністів зауважив, що ціна на газ у розмірі 450 доларів за тисячу кубометрів знищить економічну незалежність України та поховає будь-які надії людей на краще майбутнє.

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що “В.ЮЩЕНКО свідомо робить все, аби зруйнувати Україну, знищити її народ”.

“Верховна Рада повинна негайно розглянути питання щодо державної зради В.ЮЩЕНКА та його прибічників, позбавити їх повноважень і зобов’язати уряд взяти на себе всю відповідальність за подальші переговори з Росією, а також створити парламентсько-урядову делегацію з цього питання та розрубати гордіїв вузол українсько-російських проблем”, - заявив лідер українських комуністів.