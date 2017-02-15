У міськраді Дніпра 5 депутатів вийшли з фракції "Опоблоку" й створили нову групу "За життя"

Учасниками нового об’єднання стали представники «Опозиційного блоку» Наталя Луценко, Сергій Нікітін, В’ячеслав Сергєєв, Олена Степанян та Віктор Яровий.

«Сьогодні в міській раді ключового міста східної України єдина фракція регіоналів (що складала половину місцевої ради) розпалася на три частини. А з часом «біло-блакитних» проектів може стати й чотири», – написав мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в соцмережі.

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Нагадаємо, що рік тому в міськраді від фракції «Опозиційного блоку» відокремилися 9 депутатів. Тоді Дмитро Безуглий, Анжеліка Пилипенко, Олег Григорук, Наталія Демидова, Василь Губерт, Володимир Ікол, Сергій Пустовий, Микола Царенко, Руслан Вишневецький утворили групу «За Дніпропетровськ».

Таким чином, після виборів 2015 року фракцію «Опозиційного блоку» в міській раді залишили 14 із 25 її представників. Крім того, торік зазнали втрат і фракції «Опозиційного блоку» в радах Центрального та Шевченківського районів міста.