У Європі розуміють, що технічно газ могла зупинити тільки Росія

В Європі чудово розуміють, що Україна технічно не може перешкоджати поставкам російського газу до країн-членів ЄС.

Про це УНІАН повідомив Уповноважений Президента України з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, який зараз у ряді європейських країн проводить робочі переговори, що стосуються ситуації з транзитом російського газу через Україну. 6-7 січня Б.СОКОЛОВСЬКИЙ побував у Швейцарії та Австрії й завтра має намір відвідати ще низку європейських країн.

«Я на підставі документів довів, що Україна не має ані найменшої можливості обмежити або припинити поставки газу до України для його транзиту до європейських країн», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, підкресливши, що технічні можливості для цього має виключно РФ, і газовимірювальні станції знаходяться в управлінні «Газпрому».

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що в Європі дуже активно розповсюджується інформація про те, що саме Україна винна у скороченні й припиненні поставок газу, проте в ЄС, за його словами, «навчилися розділяти брехню і правду».

«Нашу позицію розуміють (в ЄС - УНІАН), і розуміють ту складну ситуацію, в яку нас поставив наш стратегічний партнер», - підкреслив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня в 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити об`єми поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. В той же час, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу.

7 січня о 7.45, за повідомленням «Нафтогазу», Росія повністю припинила транзит газу через Україну.

В цілому від зменшення поставок російського газу постраждало 17 країн-члени ЄС.