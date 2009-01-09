Газпром вимагає вільного доступу до документації і об'єктів ГТС України

Міжнародна експертна комісія з контролю за транзитом природного газу через Україну повинна мати право вільного доступу до документації та об`єктів газотранспортної системи (ГТС) України, а також до підземних сховищ газу, йдеться в опублікованому "Газпромом" протоколі про створення комісії.

Цей документ уже підписаний російською стороною, проте поки що не підписаний з боку Єврокомісії і зустрів заперечення з української сторони, передає РІА “Новости”. Київ наполягає на участі в організації моніторингу тільки української сторони і Європейської комісії (ЄК).

Згідно з протоколом, комісія має бути сформована з представників Міністерства енергетики Росії, Міністерства палива та енергетики України, представників ЄК і виробників, покупців і перевізників газу і незалежних експертів.

"Кожна сторона призначає одного представника зі свого боку до складу комісії і повідомляє інші сторони про це призначення", - наголошується в документі.

Функціями і завданнями комісії є контроль за виконанням контрактних зобов`язань щодо транзиту природного газу через територію України, моніторинг технічного стану ГТС України, включаючи підземні запаси газу, країни, що знаходяться на території, а також розгляд інших питань і складання рекомендацій і пропозицій стосовно оптимізації транзиту природного газу через територію України.

"Комісія та її представники наділяються, відповідно до цієї угоди, повноваженнями, необхідними для виконання вказаних вище цілей, функцій і завдань, включаючи також і право вільного доступу до документації та об`єктів ГТС України, а також і до підземних сховищ газу", - сказано в документі.

Делегація "Газпрому" на чолі з головою правління Олексієм МІЛЛЕРОМ побувала напередодні в Брюсселі.

О.МІЛЛЕР проінформував керівництво Євросоюзу і Єврокомісії про кризову ситуацію, що склалася, з транзитом російського газу територією України до Європи і про причини, що викликали кризу.

Основним питанням, яке обговорювали на зустрічах, став комплекс заходів для відновлення транспортування російського газу територією України в найближчі терміни. Була досягнута принципова домовленість про створення багатобічного комітету незалежних спостерігачів для роботи на газовимірювальних вузлах ГТС України.

"Щойно міжнародні спостерігачі з`являться на об`єктах української газотранспортної системи, Україна має негайно відновити транзит російського газу до Європи", - заявив О.МІЛЛЕР.

Голова правління холдингу підкреслив, що залучення незалежних спостерігачів дасть змогу в повному обсязі забезпечити постачання газу до Європи.

"Ми звернулися до компаній, які споживають російський газ, з пропозицією про їх участь у роботі міжнародного комітету незалежних спостерігачів. Одержано підтвердження від десяти компаній", - наводяться слова О.МІЛЛЕРА в повідомленні "Газпрому".

Він запевнив, що "Газпром" вживає всі заходи для швидкого розв’язання кризової ситуації з транзитом російського газу територією України. "Ми закликаємо всіх учасників процесу погоджувати позиції в найкоротші терміни і вжити всі заходи для відновлення постачань газу до Європи", - сказав О.МІЛЛЕР.

"Газпром" уже подав позов до Арбітражного суду Стокгольма у зв`язку з невиконанням українською стороною чинного контракту на транзит газу.

"Відповідно до цього контракту - а він підпорядкований шведському праву, - у разі виникнення спору він має розглядатися в Арбітражному суді в Стокгольмі. У рамках цього контракту "Газпром" подав позов до Арбітражного суду Стокгольма і просить суд у максимально стислі терміни вжити забезпечувальних заходів, які б забороняли "Нафтогазу України" будь-які дії, спрямовані на скорочення транзиту російського газу до Європи", - повідомив напередодні прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на зустрічі з іноземними журналістами.