Кріль придумав, як отримати дешевий бензин

«Якщо держава почне використовувати нафтопровід "Одеса-Броди" в аверсному напрямку, ми отримаємо результат, відчутний для кожного українця вже у 2009 році», - вважає лідер політичної партії "Єдиний центр", народний депутат України Ігор КРІЛЬ.

«В Україні два нафтопереробні заводи можуть використовувати азербайджанську нафту, - говорить народний депутат. – Вона є значно якіснішою за російську. Тому, окрім використання нафтопроводу у вигідному для держави напрямку, ми зможемо отримати свій, якісний та дешевий бензин».

І.КРІЛЬ сподівається, що тенденція 2008 року, коли уряд блокував такий надзвичайно вигідний для країни проект, відійде в минуле.

За словами депутата, цей проект важливий для України і як крок на шляху до євро інтеграції. «Україна має бути цікавою для Європи. Перш за все в економічному плані. Аверсне використання «Одеса-Броди» - один із найбільш актуальних українських проектів для Європи», - зазначає політик.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня 2008 року Рада національної безпеки та оборони України зобов`язала уряд зробити все можливе, щоб до кінця 2008 року нафтопровід «Одеса-Броди» працював у аверсному режимі, як було передбачено проектом його будівництва. Крім того, РНБО доручив Кабінету міністрів України до 1 вересня проаналізувати висновки міжвідомчої робочої групи щодо проекту аверсу «Одеса-Броди» і представити свої остаточні пропозиції щодо його реалізації.

22 травня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом створив Міжвідомчу робочу групу й доручив їй розробити та подати в тижневий термін план заходів щодо переведення з 2008 року нафтопроводу «Одеса-Броди» в режим роботи за проектним напрямком (із Одеси в Броди) зі збереженням при цьому рівня доходів від його використання.

Тоді прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО назвала варіант аверсного використання «Одеса-Броди», запропонований Секретаріатом Президента, корупційною схемою на зразок «РосУкрЕнерго».

Після цієї заяви керівництво ВАТ "НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" звинуватили Кабінет Міністрів у бездіяльності щодо ухвалення рішення про "аверсне" функціонування "Одеса-Броди".