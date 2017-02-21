"Танці на кістках": Росія в Радбезі ООН перетворила смерть Чуркіна в акцію проти України - дипломати

Про це свідчать заяви офіційного представника МЗС РФ, а також деталі внутрішньої дискусії в РБ ООН, пише "Європейська правда".

Співрозмовник підтвердив, що під час дискусії в понеділок Росія наполягала на необхідності прийняти формальне рішення РБ ООН з приводу смерті Чуркіна, однак український посол Володимир Єльченко запропонував інший механізм, який використовується в таких випадках – "заява для преси". Цю пропозицію підтримали всі присутні учасники РБ ООН.

Але вже у вівторок вранці представник МЗС РФ Марія Захарова опублікувала в Facebook дві заяви з цього приводу. У першій вона звинуватила Україну в блокуванні заяви, написавши, що Київ "нічого путнього зробити не може, тільки все псує, в тому числі і для себе". Коли стало відомо про оприлюднення заяви для преси, прийнятого консенсусом на підготовчому засіданні Радбезу, Захарова доповнила, що РФ не задовольняє статус документа, який вона назвала "усним виразом співчуття для преси, опублікованими на сайті ООН у вигляді стенографічного звіту".

На думку Захарової, необхідно було прийняти заяву головуючої країни, яка за процедурою вимагає рішення РБ ООН і проведення окремого засідання, присвяченого смерті Чуркіна.

У той же час база документів на сайті ООН свідчить, що в РБ немає практики прийняття таких рішень у зв'язку зі смертю посла. Згідно практиці РБ, в цьому випадку приймаються саме заяви для преси. Приміром, таку заяву було оприлюднено в 2010 році після смерті американського посла Річарда Холбрука. "Ми, посилаючись на усталену практику, запропонували змінити формат заяви, і Радбез це підтримав", – пояснило одне з джерел.

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Також один із співрозмовників висловив здивування тим, що "Захарова розганяє танці на кістках, незважаючи на те, що прийнято заяву для преси – офіційний документ РБ".

Необхідно додати, що рішення РБ у формі заяви, на якому наполягає РФ, є юридично зобов'язуючим документом, що суперечить суті повідомлення про смерть Чуркіна.

У другій половині дня заяву Захарової також прокоментувала прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца. Вона також звинуватила російську колегу в інформаційній атаці.

"Була пропозиція російської сторони прийняти заяву голови РБ, але таких випадків ніколи не було в історії ООН. Таких прецедентів немає. Було прийнято заяву для преси у зв'язку з цією трагічною ситуацією, - підкреслила представник МЗС. - Тобто вони просто маніпулюють і спекулюють на цьому".