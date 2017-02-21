Рада призначила дострокові вибори голів низки міст та сіл

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат, член Комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Олена Бойко зазначила, що загалом потрібно провеcти позачергові вибори 1 міського, 1 селищного та 41 сільського голови у зв'язку з достроковим припиненням їх повноважень.

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Вона зазначила, що, зокрема, за власним бажанням припинили повноваження 34 голови місцевих рад, 1 - у зв'язку з набуттям законної сили обвинувального вироку суду. Повноваження ще 8-ми припинено у зв'язку із смертю.

Водночас, за її словами, парламент переносить розгляд питання про призначення виборів 4 голів місцевих рад.

В результаті Верховна Рада ухвалила постанови про призначення виборів 39 голів сільських, селищних та міських рад.