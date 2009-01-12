У Ющенка оприлюднять українську позицію щодо переговорів по газу

Сьогодні о 13.00 у прес-центрі Секретаріату Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг першого заступника секретаря РНБО України, Надзвичайного і Повноважного посла України в Російській Федерації, спеціального представника України з розвитку відносин з РФ Костянтина ГРИЩЕНКА і заступника глави Секретаріату Президента України Андрія ГОНЧАРУКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, головна тема брифінгу - українська позиція щодо ситуації в переговорах по газу.

Брифінг у прямому ефірі транслюватиме «5 канал».

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