У САП повідомили втечу одного із соратників Онищенка

"Один з підозрюваних, стосовно якого судом було відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а саме Сергій Свіченко, втік, як це в липні минулого року зробив його "шеф" Онищенко", - про це він повідомив у Facebook.

За його словами, детективам НАБУ вже надано відповідні доручення про організацію розшуку підозрюваного.

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Холодницький розповів, що нещодавно прокуратура завершила досудове слідство і запропонувала Свіченку та його адвокатам ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, проте з'ясувалось, що фігурант втік.

Як відомо, влітку 2016 року, коли почалися затримання в справі Онищенка, Свіченко вже намагався виїхати з України.28 червня його затримали при спробі перетину кордону з Росією, де в нього є родичі і знайомі.

За інформацією антикорупційного прокурора, незважаючи на цей факт, суд відмовився задовольнити клопотання САП і взяти фігуранта під варту.

"Цікавим є те, що суд "врахував" доводи сторони захисту, що Свіченко їхав до Росії на день народження свого дядька, якому виповнилося 80 років, що знайшло своє відображення у відповідній ухвалі суду, і геть не почув доводи прокурорів САП про реальну загрозу втечі підозрюваного", - каже Холодницький.

Голова САП повідомив, що зараз у цьому кримінальному провадженні, окрім Онищенка, оголошено в розшук ще 8 підозрюваних.

"Ми звичайно ж застосуємо всі передбачені КПК України можливості заочного засудження щодо цього та інших підозрюваних, проте, на мою думку, доки підозрюваний (обвинувачений) не постане перед справедливим судом особисто, мета кримінального переслідування в повній мірі досягнута не буде", - зазначив він.