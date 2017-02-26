"Мої проблеми – не його рівень": Янукович розповів про поодинокі зустрічі з Путіним та своє розлучення

Президент-утікач Віктор Янукович в інтерв'ю кореспондентові німецького видання Der Spiegel розповів деякі подробиці зі свого життя в Росії. Про це пише "Німецька хвиля".

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За словами журналіста Крістіана Неефа, котрий із ним спілкувався, Віктор Янукович відверто розповів про приватне життя.

Також екс-президент заявив, що лише кілька разів зустрічався із російським лідером Володимиром Путіним: "Розумію, мої проблеми - не його рівень". Фінансово його підтримує, за словами Януковича, старший син.

Президент-утікач також зазначив, що розлучився із дружиною Людмилою після 45 років подружнього життя. Зараз, за його словами, Янукович живе у неофіційному шлюбі із сестрою своєї колишньої кухарки, разом з якою утікав з України.

Нагадаємо, увечері 21 лютого 2014 року Віктор Янукович залишив Київ, а в ніч на 22 лютого поспіхом утік з "Межигір'я".

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову “Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень”. За відповідний документ проголосували 328 із 334 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Даною постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.