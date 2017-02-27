"Форпост України": Порошенко розповів, де провалився план Путіна з проектом "Новоросія"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на церемонії відкриття реконструйованої будівлі діагностичної поліклініки та відділення анестезіології для новонароджених у Дніпрі.

Президент подякував жителям Дніпропетровської області за внесок у захист України, її суверенітету, територіальної цілісності.

«Саме тут, у Дніпрі, хвилі так званої «русской весны» розбилися об тверді, міцні дніпровські пороги українського патріотизму. Саме ваша рішуча позиція не залишила ворогу жодного шансу на реалізацію так званого проекту «Новоросія». Саме тут, у Дніпрі, він був похований нашими об’єднаними зусиллями, і зараз вже ніхто про нього навіть не згадує», - наголосив Порошенко.

«У навколишніх козацьких степах розвіялися плани Путіна про розчленування нашої з вами держави. Саме в цих краях і завдяки вам (жителям області) Україна виграла генеральну битву за свою цілісність та за свою соборність. Саме це є форпост України на сході», - сказав президент.

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За словами глави держави, 21 тис. військових було мобілізовано в Дніпропетровській області за шість хвиль мобілізації, і кожен п’ятий з мобілізованих прийшов та добровільно записався у військкоматах для того, щоб захищати Україну.

Як заявив Порошенко, минулого року з області за контрактом пішли служити понад 4 тис. бійців, ще сотні приєдналися до них з початку поточного року.

«Сьогодні ваш прифронтовий край є справжнім і непохитним форпостом в захисті України від російської агресії, яка все ще триває», - резюмував Порошенко.