"Форпост України": Порошенко розповів, де провалився план Путіна з проектом "Новоросія"

14:29, 27 лютого 2017
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що в Дніпрі розвіялись плани Росії з розчленування України і був похований так званий проект «Новоросія».

Ілюстрація REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на церемонії відкриття реконструйованої будівлі діагностичної поліклініки та відділення анестезіології для новонароджених у Дніпрі.

Президент подякував жителям Дніпропетровської області за внесок у захист України, її суверенітету, територіальної цілісності.

«Саме тут, у Дніпрі, хвилі так званої «русской весны» розбилися об тверді, міцні дніпровські пороги українського патріотизму. Саме ваша рішуча позиція не залишила ворогу жодного шансу на реалізацію так званого проекту «Новоросія». Саме тут, у Дніпрі, він був похований нашими об’єднаними зусиллями, і зараз вже ніхто про нього навіть не згадує», - наголосив Порошенко.

«У навколишніх козацьких степах розвіялися плани Путіна про розчленування нашої з вами держави. Саме в цих краях і завдяки вам (жителям області) Україна виграла генеральну битву за свою цілісність та за свою соборність. Саме це є форпост України на сході», - сказав президент.

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За словами глави держави, 21 тис. військових було мобілізовано в Дніпропетровській області за шість хвиль мобілізації, і кожен п’ятий з мобілізованих прийшов та добровільно записався у військкоматах для того, щоб захищати Україну.

Як заявив Порошенко, минулого року з області за контрактом пішли служити понад 4 тис. бійців, ще сотні приєдналися до них з початку поточного року.

«Сьогодні ваш прифронтовий край є справжнім і непохитним форпостом в захисті України від російської агресії, яка все ще триває», - резюмував Порошенко.

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Теги: #Дніпро#Порошенко