Рубана вже давно відсторонено від процесу обміну полоненими, успіхів з його боку давно нема – Тука

Про це в коментарі "Апострофу" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Він давно займається питаннями обміну полоненими і бував там багато разів. Яким чином на цей раз він перетнув лінію розмежування разом з Савченко, минаючи КПВВ, чесно кажучи, для мене це питання. З іншого боку, ми всі дорослі люди, і просто так проїхати лінію розмежування ніхто не може. Або це була домовленість з СБУ, або з Міністерством оборони, або з Головним управлінням розвідки. Без цього ніхто не в змозі перетнути лінію розмежування. Хто супроводжував і давав такий дозвіл – це повинні з'ясовувати відповідні органи: або військова розвідка, або служба безпеки.

«Ніяк на процес обміну полоненими ця справа не вплине. Рубан вже давно відсторонений від цього процесу. Жодних успіхів з його боку вже давно нема. Це могло вплинути тільки на шум у російській пресі», – сказав Тука.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, журналістка «Громадського радіо» Ірина Сампан написала у Facebook, посилаючись на джерело в силових структурах, що СБУ на КПВВ «Мар'їнка» затримала керівника центру визволення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Він їхав на територію ОРДО за Савченко.

«Керівника українського центру визволення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана затримала СБУ на КПВВ «Мар’їнка». Він їхав до незаконної «ДНР» за Надією Савченко. З ним працюють спецслужбовці вже кілька годин», - йшлося в повідомленні.

Прес-секретар Служби безпеки України Олена Гітлянська повідомила, що СБУ проводить опитування Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.

Пізніше вона повідомила, що дозвіл керівнику центру визволення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану на перетин лінії зіткнення скасовано.