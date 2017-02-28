Тука пропонує контррозвідці розібратися із поїздками Савченко в ОРДЛО, які шкодять інтересам України

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що поїздки народного депутата Надії Савченко в ОРДЛО шкодять інтересам України, з цими поїздками мають розібратися контррозвідка та прокуратура.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Києві.

За словами Туки, нещодавня поїздка Савченко у тимчасово окуповані райони Донбасу не узгоджувалася з представниками України, «лише тільки з представниками ОРДЛО та Росії».

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«Я цілком припускаю, що коли вона перетинала лінію розмежування, то були якісь домовленості або із СБУ, або з Генштабом та Міноборони чи Головним управлінням розвідки, бо так просто проїхати крізь наших військових неможливо, я це добре знаю. Хто надавав цей дозвіл, з цим треба розбиратись обов’язково контррозвідці та прокуратурі», - наголосив Тука.

«Ці дії та заяви (Савченко) шкодять інтересам Держави Україна. Чи робить Надія це свідомо чи її діями маніпулюють, скоріше – другий варіант», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідомив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу її поїздки до Донецька.

Пізніше того ж дня Савченко заявила, що зустрілася в окупованому Донецьку з українськими полоненими, щоб підтримати їх і передати посилки від родичів.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Тетяна Ричкова наголосила, що Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції в зоні АТО і їхати «скидати злочинну владу».