Україна має намір стати членом Ради ООН з прав людини на період 2018-2020 років - Клімкін

Про це глава МЗС повідомив у Twitter.

«Україна готова працювати над посиленням можливостей Ради ООН з прав людини, якщо її буде обрано у жовтні до Ради ООН на період 2018-2020 років», - зазначив Клімкін.

Як повідомляється на сайті Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, рішення про створення нового органу ООН у галузі прав людини - Ради ООН з прав людини (РПЛ) було схвалено у вересні 2005 року під час саміту глав держав та урядів у Нью-Йорку.

У рамках реалізації цього рішення 15 березня 2006 року 60-а сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила резолюцію 60/251, в якій містяться положення стосовно мандату, роботи, складу та процедури обрання членів Ради. Відповідно до резолюції, головною метою РПЛ є захист прав і основних свобод людини на справедливій та рівній основі, а також ефективна координація та інтеграція діяльності, що стосується прав людини, у рамках системи ООН.

У своїй діяльності РПЛ керується принципами універсальності, неупередженості, об’єктивності та невибірковості, а також принципом конструктивного міжнародного діалогу та співробітництва з метою сприяння заохоченню та захисту всіх прав людини – громадянських, політичних, економічних, соціальних та культурних прав, в тому числі право на розвиток.

До складу РПЛ входять 47 держав-членів, які обираються членами Генасамблеї ООН шляхом прямого таємного голосування за географічним розподілом: група африканських держав – 13 місць, група азійських держав – 13 місць, група держав Латинської Америки та Карибського басейну – 8 місць, група східноєвропейських країн – 6 місць та група західноєвропейських та інших держав – 7 місць. Члени РПЛ виконують свої повноваження протягом трьох років та не мають права на переобрання після двох поспіль термінів членства.

Як відомо, упродовж лютого Україна головувала в Раді Безпеки ООН.