Кріль заявляє, що Росія робила газову ставку на Тимошенко і Медведчука

Лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ заявляє, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО готував “газову махінацію”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, коментуючи ситуацію навколо газової проблеми, І.КРІЛЬ сказав: «Від газових оборудок близькі до уряду структури могли отримати 1,4 млрд. доларів до власної кишені. Ці кошти мали стати грандіозним системним хабарем українському прем’єрові за створення міжнародного газотранспортного консорціуму і фактичну здачу української ГТС Росії».

Як повідомив І.КРІЛЬ, “таке рішення російська влада була готова реалізовувати за посередництва одного з головних ідеологів Ю.ТИМОШЕНКО – Віктора МЕДВЕДЧУКА”.

«Росія планувала виділити 7 млрд. кубометрів газу за ціною 250 дол. приватній структурі зі Швейцарії, що пов’язана з МЕДВЕДЧУКОМ та БАКАЄМ, для подальшої реалізації європейським споживачам за ціною 450 дол.», - повідомив депутат.

«Впродовж останнього року ТИМОШЕНКО вела активну інформаційну кампанію з усунення посередників у газових схемах. Виявляється, мета цієї боротьби була зовсім небезкорисливою – заміна посередників на своїх», – констатував І.КРІЛЬ.

На думку депутата, такі операції не вирішували жодної з проблем постачання газу в Україну чи транзиту до Європи, а їхнім результатом мала стати фінансова підтримка Ю.ТИМОШЕНКО на президентських виборах в обмін на отримання контролю над українською ГТС. «Фактично уряд ТИМОШЕНКО готував обман, який міг стати найсерйознішою поразкою для України. На жаль, небезпека такого сценарію залишається відкритою», – зазначає лідер “Єдиного Центру”.