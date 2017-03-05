"Ромо, вставай!": активісти під судом у Києві вимагають обрати Насірову запобіжний захід (фоторепортаж, відео)

Учасники блокування заявляють, що мета цього протесту - не дати можливості вивезти Насірова з будівлі суду. Також учасники акції вимагають призначення чергового судді, який зможе розглянути клопотання захисту Насірова про відвід Бобровника й призначити іншого суддю, щоб той обрав запобіжний захід.

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Як повідомляв УНІАН, активісти з "Національного корпусу" приїхали додому до голови Солом'янського суду Людмили Шереметьєвої та закликали її прибути на робоче місце для розблокування судового засідання щодо глави ДФС Романа Насірова.

Нагадаємо, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву у зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді.

Протягом засідання адвокати вимагали перенести розгляд справи до стабілізації стану здоров’я Насірова, але суд відхилив це клопотання.

Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.

За даними захисників Насірова, у лікарні «Феофанія» його прооперували в зв’язку з інфарктом, але за даними ЗМІ, за наслідками обстеження в Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска діагноз лікарів «Феофанії» не підтвердився.