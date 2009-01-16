Черновецький придумав нові тарифи на комунальні послуги

У Києві підписані нові розпорядження про підвищення тарифів на комунальні послуги для бюджетних установ та інших споживачів. Згідно з документами, підвищення становитиме 1,1-4,9 раза.

Відповідні тексти розпоряджень Київської міської державної адміністрації - № 1780 від 25 грудня 2008 року “Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів” та № 1780/1 від того ж числа “Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів”, оприлюднено на офіційному інтернет-сайті муніципальної газети “Хрещатик”.

В документах зазначається, що попередні розпорядження КМДА від 27.11.2008: № 1661 "Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів" та № 1662 "Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів", визнані такими, що втратили чинність.

Відповідно до нових розпоряджень, підвищення тарифів відбувається для трьох груп споживачів. До першої групи як і раніше передбачалось входять творчі спілки, заклади спецхарчування (дитячі кухні), дитсадки, школи, бібліотеки, громадські благодійні організації, підприємства ритуальних послуг, музеї, хлібозаводи, окремі комунальні підприємства, але виключено зі списку фітнес-клуби.

Для них тарифи підвищено до рівня: на опалення - до 8,61 грн. за 1 кв. м опалювальної площі в опалювальний сезон; на холодну воду і водовідведення – до 4,88 грн. за 1 куб. м, на гарячу воду і водовідведення - до 24,18 грн. за 1 куб. м.

Для другої групи споживачів - бюджетних організації - передбачено тарифи на рівні: за опалення - 8,61 грн. за 1 кв. м; за холодну воду і водовідведення - 4,88 грн. за 1 куб. м; за гарячу воду і водовідведення - 24,18 грн. за 1 куб. м.

Третя група споживачів включила в себе інших споживачів-юридичних осіб. Для них затверджено тариф на опалення в розмірі 17,43 грн. за 1 кв. м опалювальної площі в опалювальний сезон; на гарячу воду і водовідведення - 61,01 грн. за 1 куб. м; на холодну воду та її відведення - 21,92 грн. за 1 куб. м.

Розпорядженням передбачено, що нові тарифи набирають чинності з дня їх опублікування.

Як повідомляв УНІАН, розпорядження мерії про підвищення тарифів на комунальні послуги, які передбачали їх зростання з 1 грудня 2008 р. спочатку майже до 10 разів, а потім до 9 раз, були скасовані Президентом України.