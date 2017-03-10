Помічників нардепів підозрюють в організації проплаченого Кремлем мітингу на Банковій

У СБУ заявили, що підозрюють низку помічників народних депутатів в організації мітингу під Адміністрацією президента, який був проплачений Москвою. Про це заявив очільник СБУ Василь Грицак, пише «112 Україна».

"У нас була інформація про те, що саме сьогодні група жінок повинна була проводити акцію під Адміністрацією президента України з намірами прикувати себе наручниками і так далі... У нас тривають роботи по документуванню причетності осіб з числа помічників нардепів до проявів сепаратистського характеру, до організації "круглих столів", голосування і так далі", - сказав він.

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При цьому Грицак нагадав, що в кінці лютого СБУ були оприлюднені листування помічників нардепів, де зокрема йшлося про необхідність знайти "плакальниць".

"Я не можу деякі речі оголосити, але, повірте, ми розуміємо, хто плакальниці і звідки вони прийшли", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, волонтери знайшли людину, яка стоїть за антиукраїнськими акціями в Польщі.

"І так знайомтеся — громадянин Білорусі Олександр Усовський, народився 09.04.1968... Українські читачі можуть пам'ятати його як завзятого любителя «русского мира», історика, письменника і публіциста, який часто публікувався на сайті проекту Віктора Медведчука «Український вибір». Українські хакери отримали доступ до його комп'ютера і протягом кількох місяців контролювали все його листування", - йдеться в повідомленні волонтерів.