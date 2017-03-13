Суд розглядає апеляцію на арешт Насірова (наживо)

Розгляд апеляційної скарги, поданої на рішення слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 7 березня 2017 про обрання запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову у вигляді утримання під вартою, призначено на 13 березня 2017 11:00.

За інформацією адвоката Насірова Олександра Мірошика, засідання відбуватиметься під головуванням судді Віктора Глиняного.

"Можу сказати, що процес апеляції буде безпрецедентним з юридичної точки зору. Сторона захисту підготовлена до процесу в повному обсязі", - написав він у Facebook.

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Як повідомляв УНІАН, 7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня, з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.

Довідка УНІАН. 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.